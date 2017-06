Dupla de latrocidas é condenada por assalto violento contra idoso

Talise Freitas

Mais uma sentença foi proferida contra os já conhecidos réus pelos crimes contra o patrimônio, Lucas Soares Fragoso, de 20 anos, e Antônio Wanderley dos Santos Júnior, de 21 anos.

Na tarde dessa sexta-feira, eles foram condenados a mais seis anos e dez meses de reclusão, cada, pela juíza Débora Driwin Rieger Zanini, da 2ª Vara Criminal, pelo crime de roubo duplamente majorado, pelo emprego de arma e concurso de duas ou mais pessoas. A pena ainda foi aumentada haja vista a vítima ter mais de 60 anos.

O assalto foi registrado na manhã de 7 de julho do ano passado, no Bairro Pinheirinho, tendo como vítima um idoso de 75 anos, abordado pela dupla em via pública. Eles estavam armados com faca e revólver.

Conforme lembra a denúncia do Ministério Público (MP), a vítima foi derrubada no chão, e, em seguida, enquanto Antônio Wanderley lhe golpeava com faca, Lucas pressionava o revólver que portava contra sua cabeça, exigindo para entregar dinheiro.

Eles fugiram após roubar a carteira da vítima contendo documentos pessoais e pouco mais de R$ 342, valor o qual também foram condenados a ressarcir à vítima. O idoso foi esfaqueado nas pernas, resultando até em cicatriz, e no braço direito.

Parte dos documentos, como um CPF e cartões magnéticos de banco, foi apreendida na casa da tia de Lucas, no Bairro Rio Bonito, quando ele e o comparsa foram presos um dia depois de matar, também em um assalto, o extrusor Gerci Luiz Maccari, de 57 anos, na área central, na noite de 17 de julho. Após a prisão, eles foram identificados pelo idoso como sendo autores do roubo e ainda confessaram o crime.

No curso do processo, a defesa de Lucas solicitou exame toxicológico, alegando que ele não tinha noção do que fazia pelo uso de drogas.

"Ressalto, por fim, que o exame pericial toxicológico demonstrou que o acusado Lucas Soares Fragoso era penalmente responsável à época dos fatos, possuindo plena capacidade de entender o caráter ilícito dos fatos", contestou a magistrada.

"A vítima sofreu forte trauma e abalo psicológico, acordando sobressaltado de madrugada, embora passados tantos meses do crime. Ainda, a vítima mostrou-se revoltada e emocionada e até mesmo um tanto quanto obcecada pelas reportagens jornalísticas envolvendo os réus, por conta do presente crime e de outros em andamento, a ponto de trazer os jornais para a audiência, fazendo menção a eles. Percebe-se, por fim, que a vítima mudou sua rotina de vida, evita sair de casa, de tão abalado e temeroso com a situação vivenciada", constou a juíza.

"Nego aos acusados o direito de recorrerem em liberdade para a garantia da ordem pública. Aqui, destaco a altíssima periculosidade dos agentes, traduzida não só na gravidade concreta do delito, mas no fato de responderem nesta comarca por um latrocínio consumado, um latrocínio tentado e um roubo duplamente majorado, todos em tese cometidos em data próxima do assalto tratado nestes autos, todos os crimes cometidos com grande violência e emprego de arma de fogo", finalizou a magistrada.

A dupla agora soma mais de 40 anos de prisão. Lucas foi condenado a 23 anos por porte ilegal de arma e pelo latrocínio de Gerci, enquanto Antônio Wanderley a 20 anos.

Ambos foram condenados a 18 anos e dez meses cada pelo roubo duplamente majorado contra o proprietário de um veículo Sandero, no Centro de Criciúma, e pelo latrocínio tentado tendo como vítima o vigilante de uma farmácia alvejado a tiros durante um assalto no Bairro Próspera, crime cometido com o veículo recém-roubado.