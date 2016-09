Dupla de criminosos aterroriza o Extremo Sul

Talise Freitas

Uma dupla de criminosos aterrorizou o Extremo Sul na manhã de ontem com ao menos três assaltos à mão armada em veículos, além da afronta à polícia. Segundo a Polícia Militar, eles estavam em atitude suspeita em frente a uma agência bancária na área central de Passo de Torres, fugiram em um veículo Siena e trocaram tiros com os militares. Ninguém ficou ferido.

Com o pneu furado, a dupla abandonou o carro e assaltou o motorista de um Fiat Strada. No Siena foram encontradas munições e um rádio comunicador na frequência da PM. Seguindo a fuga, eles roubaram um Corsa em São João do Sul, abandonando o carro em seguida e roubaram uma caminhonete S10.

Polícias, Civil e Militar, além da Brigada Militar (BM) do Rio Grande do Sul (RS) foram mobilizadas nas buscas, mas nenhum suspeito havia sido detido. A polícia acredita que eles tenham fugido para o estado gaúcho.