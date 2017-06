Talise Freitas

Dois assaltantes, fazendo menção de estarem armados com gestos por debaixo da blusa, cometeram um roubo em um restaurante na área central de Criciúma, na madrugada de sábado, por volta das 2h30min.

Eles renderam o proprietário do estabelecimento que estava no caixa e roubaram cerca de R$ 100 e um celular. A dupla fugiu com a ajuda de um terceiro comparsa, que aguardava em um veículo Corsa, de cor branca.