Dupla assalta pizzaria e agride cliente

Na noite de ontem, dois homens assaltaram uma pizzaria no Bairro Mato Alto, em Araranguá. Eles chegaram no local em uma Honda Biz de cor preta e roubaram todo o dinheiro do caixa e da bolsa de uma funcionária do estabelecimento.

Segundo o portal Contra o Crime, enquanto realizavam o assalto, um dos criminosos ainda agrediu um cliente que estava realizando o pagamento e acompanhado do filho e da esposa. Após o assalto, os autores fugiram do local em direção desconhecida.