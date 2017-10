Duas pessoas são alvejadas com tiros em Criciúma

Francine Ferreira

A Divisão de Investigação Criminal (DIC) de Criciúma passa a investigar, a partir de agora, duas ocorrências em que pessoas foram alvejadas com tiros na perna ontem. Conforme o delegado da Divisão de Homicídios, André Milanese, ainda não há suspeitos, mas a apuração dos casos continua.

A primeira situação ocorreu durante a madrugada no Bairro Boa Vista quando uma mulher de 49 anos foi atingida na coxa por um disparo de arma de fogo, na própria residência. À Polícia Militar, ela afirmou que a casa foi atingida por vários tiros e que não viu quem disparou, nem suspeita da autoria. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou a vítima ao Hospital São José.

Já a segunda ocorrência foi registrada na manhã de ontem, no Bairro Progresso. Um homem de 29 anos, conhecido usuário de drogas, deu entrada no Pronto Atendimento 24 horas da Boa Vista com um ferimento de arma de fogo também na perna. Segundo a vítima, ele havia discutido com outro homem e sido alvejado pelo fato. Ele foi transferido ao Hospital São José.