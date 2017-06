Duas mortes são registradas no trânsito

Talise Freitas

Duas mortes em decorrência de acidentes de trânsito foram registradas na manhã dessa terça-feira na Região Carbonífera. O primeiro caso ocorreu por volta das 7h, quando a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados na localidade de Barra Velha, em Balneário Rincão.

No local, segundo a PM, foi constatado um veículo Gol caído em um córrego, às margens de uma estrada de chão, com a porta do motorista aberta. O condutor, identificado como Jucélio Estevan, de 59 anos, morreu no local.

Já às 10h50min, a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) de Cocal do Sul foi acionada para atender um abalroamento longitudinal em sentido oposto, no km 01 da SC-445, em Içara, no limite com Morro da Fumaça.

A colisão envolveu um caminhão trator Scania, placas de Ronda Alta (RS), e um caminhão Mercedes Bens 608, com placas de Criciúma. Com o impacto, o veículo criciumense capotou, indo parar em um barranco. O motorista, Rogério Scarpari Josefino, de 34 anos, que morava em Criciúma, também morreu no local.