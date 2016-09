Duas mortes são registradas no trânsito

Talise Freitas

Uma colisão frontal envolvendo um Gol, com placas de Criciúma, e um ciclomotor, sem placa, resultou em morte no final da tarde de ontem, na SC-108, na localidade de Rio Maior, em Urussanga. Roberto Tavares, de 45 anos, que conduzia o ciclomotor, veio a óbito ainda no local do acidente. A vítima morava no município. A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) de Cocal do Sul, que atendeu a ocorrência, informou que ocorreu uma ultrapassagem por parte da vítima.

Idoso morre no hospital

após ser atropelado

Ontem ainda foi registrada mais uma morte no trânsito. Um idoso de 80 anos veio a óbito pela manhã, no Hospital São José, em Criciúma. Jorge Manoel de Souza foi atropelado por um caminhão em 26 de agosto, no Bairro Santa Luzia. A causa da morte foi por traumatismo craniano. Com esses dois casos, são 60 mortes no trânsito neste ano na Região Carbonífera, conforme o Instituto Médico Legal (IML).