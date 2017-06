Drogas e arma são apreendidas em Forquilhinha

Talise Freitas

A Polícia Militar apreendeu drogas e uma arma de fogo na tarde de ontem, no Bairro Ouro Negro, em Forquilhinha.

A guarnição foi acionada pela mãe de um adolescente de 17 anos, que relatou que o filho estava armado e que a havia ameaçado. O menor foi encontrado na casa de um amigo, de 24 anos.

Em busca pessoal, os policiais apreenderam com a dupla R$ 250, dez gramas de maconha e cinco de cocaína.

Já em vistoria no entorno da residência, com o apoio do Canil, foi localizado um revólver calibre 22, com duas munições intactas e uma deflagrada, 49 pedras de crack, porções de maconha e R$ 855.