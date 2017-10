Dois são presos por uso de notas falsas em Criciúma

Francine Ferreira

Dois homens, de 21 e 23 anos, foram presos pela Polícia Militar e encaminhados à Polícia Federal ontem, por terem utilizado duas notas de R$ 100 falsas em um estabelecimento comercial na Rua Conselheiro João Zanette, no Centro de Criciúma. Eles pagaram recargas de crédito para celular com o dinheiro falsificado e saíram do local. A PM foi acionada e, posteriormente, um cliente que viu as imagens de monitoramento da loja reconheceu os indivíduos na rua e os avisou a respeito da situação. Ambos retornaram ao comércio e tentaram voltar atrás, mas como o fato já tinha se consumado, foram detidos pelos policiais.

Segundo o Código Penal, colocar moeda falsa em circulação pode resultar em reclusão de três a doze anos e multa.