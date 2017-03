Dois são baleados furtando cimento

Talise Freitas

A Polícia Militar atendeu uma dupla tentativa de homicídio na madrugada dessa sexta-feira, no Bairro Vila Miguel, no Distrito de Rio Maina, em Criciúma. A guarnição foi acionada por moradores, que, após escutarem cerca de cinco disparos, encontraram dois jovens gritando por socorro no meio do mato, ao lado do trilho. As vítimas estavam furtando um saco de cimento no momento em que foram baleadas por dois homens, ambos armados com revólveres.

O crime não teria ligação direta com o furto, podendo ser um acerto de contas já premeditado. I.S.T., de 26 anos, foi alvejado na região do peito e nas costas, sendo socorrido consciente pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital São José. Segundo a PM, ele tem passagens policiais por ameaça e agressão contra mulher.

Já J.G.L., de 24 anos, foi alvejado nas costas e na região da cabeça e levado em estado grave à unidade hospitalar. Ele tem antecedentes por furto, ameaça e posse de drogas.