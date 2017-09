Dois feridos em acidente no Caravaggio

Francine Ferreira

Duas pessoas, o condutor e a passageira de uma motocicleta, ficaram feridos após uma colisão de trânsito frontal entre a moto e um automóvel VW Voyage, ocorrida no fim da tarde desta sexta-feira na SC-446, no Morro do Caravaggio, em Nova Veneza. Conforme o Corpo de Bombeiros de Forquilhinha, que prestou os primeiros socorros, o motociclista, de 22 anos, apresentava suspeita de fratura fechada no fêmur e abertas na tíbia e fíbula da perna esquerda, e a passageira, de 16 anos, suspeita de fratura fechada também na perna esquerda. Ambos foram encaminhados ao Hospital São José, em Criciúma.

A Polícia Rodoviária Estadual de Cocal do Sul, com apoio de uma guarnição da Polícia Militar de Criciúma, fez o registro do acidente.