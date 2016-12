Dois adolescentes morrem afogados na região

Talise Freitas

O forte calor de ontem acabou atraindo, principalmente jovens, para um refresco, seja no mar, em piscinas, e em rios, este último não muito apropriado conforme os órgãos de segurança. Em início de temporada, somente ontem, dois adolescentes foram vítimas de afogamento. Um dos casos foi registrado no Rio São Jorge, em Maracajá, vitimando um menor de 17 anos, e o outro em Siderópolis, no Balneário Fontanella, tendo como vítima um garoto de 15 anos. Os corpos foram encontrados em seguida, após a chegada da equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros, a cerca de três a quatro metros de profundidade.

Conforme o tenente Rafael de Fáveri, a orientação é procurar se banhar sempre em locais guarnecidos seja pelos bombeiros ou por um guardião de piscina. "Principalmente quem não sabe nadar, ou mesmo que não nade muito bem, deve evitar esses locais para ter um momento de lazer seguro", orienta o bombeiro. Há três anos, em áreas guarnecidas pelo Corpo de Bombeiros na região, nenhum óbito é registrado.