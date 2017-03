Do cárcere à universidade: uma nova chance

Talise Freitas

Hoje é um dia repleto de sentimentos para um dos reeducandos do Presídio Santa Augusta, em Criciúma. O apenado do regime semiaberto, de 31 anos, não só entra para a história positiva do sistema prisional do Sul como também vira um exemplo para aqueles que estão no cárcere e que devem sair com outra perspectiva de vida, longe do mundo do crime.

O reeducando é o primeiro da região a entrar para uma faculdade, no caso dele, devido à boa avaliação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Nesta segunda-feira ele deixa o presídio por algumas horas com destino à Universidade do Extremo Sul Catarinense (Unesc), onde irá cursar Odontologia.

As provas do Enem foram realizadas em dezembro do ano passado na unidade prisional abrangendo mais de 50 detentos. Como ele já tinha o ensino médio completo, só passou por duas semanas de aulas intensas para a avaliação. O reeducando sabe que os primeiros dias não serão fáceis, mas pretende encarar o desafio com verdade e força de vontade.

"Estou com bastante medo da aceitação, ansioso. É um curso de alta demanda e onde estão pessoas, em sua maioria, com uma condição melhor de vida. Acredito que, além do preconceito por ser um reeducando, também terei por ser pobre. No primeiro dia, na hora da apresentação, deixarei claro que sou um reeducando e que estou ali para estudar. Vou levar sempre a verdade, que esse é o melhor caminho", expõe.

A boa notícia, além de alegrar a todos que atuam no processo de ressocialização no sistema prisional, também pegou de surpresa a família, em especial os pais. "Eles ficaram deslumbrados. Não esperavam. A visão que eles tinham era de que eu entraria no presídio e sairia mais criminoso, não que sairia para uma faculdade. Meus grandes incentivadores são a Dona Ana e o Doutor Renan, que tiveram confiança, acreditaram em mim e me instigaram", aponta.

O reeducando é auxiliar no trabalho realizado no Presídio Santa Augusta pelo dentista Renan Cereta, que há sete anos atua no sistema prisional e que serviu como inspiração. Aliás, Cereta é coordenador do Curso de Odontologia da Unesc.

Já a Dona Ana a qual ele se refere é a agente penitenciária Ana Claudia Zanelato, que é responsável pelo setor de educação do Santa Augusta. "Só tenho a agradecer pela oportunidade. Se não fosse a influência, a confiança deles, eu sequer imaginaria realizar um curso superior. Ganhei bastante incentivo. Por mais que a gente erre, tem direito a um recomeço. Errar é normal, mas não persistir no erro. Todos temos uma chave para poder mudar e tudo para conseguir, porque aqui são dadas várias chances e também a esperança de que é possível, é só querer", ressalta. Após a faculdade, ele almeja a realização de um concurso público para a área.

Sentimento de dever

cumprido

"Fiquei muito feliz, toda boba, quando soube da notícia. É maravilhoso. Um sentimento de dever cumprido", caracteriza a agente Ana, que também é pedagoga e pode unir as duas funções visando a educação de apenados. "Sem contar ainda que eu gosto muito do que faço. Quando a gente teve contato com ele, quando o vi, ele já mostrou interesse em estudar. Vi que valia a pena incentivar, que daria certo, e deu", conta, orgulhosa.

Segundo ela, o ano letivo na unidade prisional começa neste mês e os professores já estão em fase de apresentação. Um total de 98 detentos, dentre eles 12 mulheres, já está matriculado. Ana lembra que dos 56 inscritos no Enem que realizaram a prova no fim do ano, 38 passaram em algumas disciplinas e dois concluíram o ensino médio. Além disso, atualmente, são 240 detentos fazendo remissão por leitura, ou seja, o apenado lê um livro e faz uma resenha que é avaliada pelo juiz. O magistrado decide quantos dias devem ser remidos da pena, com base no desempenho do detento.

A unidade prisional também tem planos próximos de proporcionar aulas para alfabetização. Apesar de serem poucos analfabetos na massa carcerária, ainda existem aqueles que não sabem ler nem escrever.

Exemplo de ressocialização

Quem também comemora - e muito - a notícia é o gerente do Santa Augusta, Felipe Alves Goulart, que, assim como Ana, está há cerca de sete meses no presídio.

"A ressocialização, que tem as duas pontas, educação e trabalho no cárcere, é uma postura da secretária de Justiça e Cidadania, Ada de Luca, e temos constantemente buscado mecanismos e maneiras para cumpri-la, trazidas pela própria equipe de profissionais em todos os setores. E é muito gratificante ver o resultado do trabalho. A nossa estimativa nos próximos anos é a de continuar e aumentar o número de presos trabalhando e estudando, para dar sempre o melhor, fazendo com que o reeducando tenha a visão de uma vida nova, longe do crime, ainda aqui dentro", frisa.

"Agradecemos muito a Unesc pela parceria e por dar mais este exemplo, com o propósito que ela tem, de cunho social e de servir a comunidade na qual está inserida", declara. Felipe explica que, para o estudo fora do cárcere, o apenado deve estar no regime semiaberto, ter bom comportamento e ter cumprido um sexto da pena, no caso de primário, e um quarto se reincidente, sendo considerada uma subespécie de saída temporária.

"Que pode ocorrer em duas situações: para visita aos familiares por um período de até sete dias ou para frequência em cursos, que é o caso dele. Nesta situação, o juiz verifica o cumprimento dos requisitos e, se cumpridos, existe a possibilidade de o magistrado, então, autorizar o preso a exercer a saída temporária, como neste caso. Não existe escolta, é sem vigilância direta, há uma fiscalização e o objetivo, além da instrução, é de também apurar o senso de responsabilidade do reeducando. Ele deve sair em determinado horário, retornar no previsto, sendo que, no período em que ele fica do lado de fora da unidade prisional, tem que cumprir os requisitos que o juiz estabelece à risca", explica.

Em caso de não cumprimento, ele pratica, então, falta disciplinar grave e consequentemente tem a regressão de regime e perde os benefícios, inclusive da saída temporária. "O que acreditamos que não deva acontecer neste caso, pois depositamos nossa confiança e ele tem todo o perfil de que realmente irá mudar", conclui o gerente da unidade prisional.

A pedido do apenado, agora também acadêmico, o nome não foi divulgado, assim como o crime no passado cometido, pelo qual está preso há quase dois anos.