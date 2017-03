Discussão envolvendo dívida termina em tentativa de homicídio

Talise Freitas

Uma tentativa de homicídio foi registrada na tarde de ontem em frente a um posto de saúde, nas proximidades da Delegacia de Polícia Civil, na Zona Norte do Balneário Rincão. Um homem, morador do município, esfaqueou outro na cabeça durante uma discussão por conta de uma dívida de R$ 1 mil acerca de um veículo que o agressor possui com a vítima.

Conforme o delegado Márcio Campos Neves, a vítima foi até o posto de saúde fazer uma consulta quando chegou o agressor com a companheira, também com a mesma finalidade. "O negócio do carro não deu certo, o veículo acabou sendo devolvido, mas ficou uma dívida de R$ 1,5 mil, sendo pagos R$ 500, ficando esses R$ 1 mil que a vítima cobrava, indo até por duas vezes atrás do autor na casa dele. Porém ontem, durante mais uma cobrança, o devedor tirou um facão de dentro do carro e golpeou por duas vezes, sendo que um golpe acabou atingindo a cabeça da vítima, especificamente na região da testa. A vítima chegou a segurar o facão, o que não impediu que a lâmina a atingisse", detalha a autoridade policial.

Os bombeiros que realizaram atendimento na delegacia informaram que seriam necessários ao menos oito pontos para fechar o corte. "Um policial militar e dois policiais civis foram até o local e controlaram a situação. Houve ainda uma tentativa de atropelamento por parte de um amigo do agressor, que já foi identificado e será ouvido nos próximos dias. Resta apurar se ele tentou colocar o carro em cima para apartar a situação ou se foi mesmo para ferir a vítima, que chegou a ter a unha arrancada", informa Neves.

O agressor foi autuado em flagrante por homicídio tentado. "Levei em consideração o instrumento usado no crime, um facão, o local da lesão, bem na cabeça, e a quantidade de golpes, sendo dois efetuados e, desses, um fez um corte considerável na cabeça. O agressor alegou legítima defesa, mas a vítima estava desarmada e foi golpeada diretamente na região da cabeça, ou seja, uma desproporção", explica a autoridade policial.