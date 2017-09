DIC prende três suspeitos e segue investigando latrocínio de vigilante

Francine Ferreira

Em uma operação que mobilizou 30 policiais civis na manhã dessa sexta-feira, no Bairro Fábio Silva, a Divisão de Investigação Criminal (DIC) de Criciúma prendeu três homens, de 18, 23 e 24 anos, suspeitos de terem envolvimento no latrocínio do vigilante Sidnei Roberto Manoel, de 52 anos, ocorrido no último sábado, dia 16 de setembro, nas obras do Paço Municipal. Outros dois adolescentes investigados, de 14 e 15 anos, também foram ouvidos. Todos os cinco possuem passagem policial.

Conforme o delegado da Divisão de Roubos da DIC Criciúma, Yuri Miqueluzzi, o trabalho investigativo foi iniciado logo no domingo, dia em que o corpo da vítima foi encontrado, o que resultou nas primeiras buscas e prisões menos de uma semana depois do crime. “Durante os últimos dias, foi um trabalho ininterrupto da Polícia Civil, que teve nesta sexta uma conclusão preliminar. Isso porque não está descartada a possibilidade de existirem outros envolvidos na ação. Desta forma, a investigação ainda continua e será aprofundada”, garante.

Já é possível confirmar, de acordo com o delegado, que os autores do latrocínio sabiam que existia uma pessoa que fazia a guarda das obras do Paço Municipal. “Então eles foram até o local sabendo da existência de um vigilante no ambiente, não foram surpreendidos pelo fato”, ressalta.

Seis mandados de busca e apreensão

Além das prisões, outros seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Criciúma, nas residências dos investigados e de pessoas relacionadas a eles. “Nessa operação, conseguimos apreender roupas que possam relacionar os autores ao dia do crime e objetos vinculados à obra do Paço Municipal. Além disso, pode-se dizer que temos muitos bons indícios sobre a dinâmica do crime e quem foram os autores, essa participação está comprovada com elementos bem concretos”, frisa Miqueluzzi.

Motivação investigada e aspectos em sigilo

No entanto, a motivação do latrocínio ainda será esclarecida. Conforme a autoridade policial, o fato não é uma tarefa fácil, está sendo verificado e será desvendado no decorrer do inquérito, assim como alguns aspectos da investigação, que por enquanto permanecem mantidos em sigilo. “Porque a apuração dos fatos continua em progresso. Outros envolvidos inclusive ainda precisam ser ouvidos”, reforça.

Há possibilidade, também, de que o crime tenha alguma ligação com tráfico de drogas. “A motivação nesse tipo de ato geralmente gira em torno das drogas. Tanto que um dos suspeitos foi encontrado próximo a um local já conhecido pelo comércio e uso de entorpecentes”, completa o delegado da Divisão de Repressão a Entorpecentes (DRE) da DIC Eduardo de Mendonça, que vem auxiliando nas investigações.

Inquérito finalizado em 30 dias

Como latrocínio é considerado um crime hediondo, a prisão temporária dos três suspeitos é válida por 30 dias, tempo também que o Inquérito Policial do caso deverá levar para ser totalmente concluído. “Vamos montando o quebra cabeça, é um trabalho minucioso, pois estamos tratando com detalhes todos os aspectos que podem ser relevantes. E pelo menos os três já presos devem ser indiciados pelo crime de latrocínio”, alega Miqueluzzi.

Já os dois adolescentes foram ouvidos com os respectivos responsáveis e, por hora, liberados. “O caso será encaminhado à Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso (DPCAMI), que posteriormente poderá pedir a apreensão de ambos, ou não”, completa o delegado.

Megaoperação

Para a ação desta sexta-feira foram utilizados 30 policiais civis, o que corresponde a todo o efetivo de Criciúma (DIC, Central de Plantão Policial, 1ª e 2ª Delegacias de Polícia Civil, DPCAMI e agentes da Delegacia Regional), além de apoio de guarnições de Içara e Forquilhinha. “Foi uma grande operação para garantir a segurança e que nada desse errado. Com isso conseguimos coletar elementos valiosos que poderão fazer a vinculação com os autores”, finaliza a autoridade policial.