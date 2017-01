DIC prende traficante em flagrante em Balneário Arroio do Silva

Talise Freitas

Luan Biffe, de 19 anos, foi preso em flagrante na manhã de ontem por tráfico de drogas, no Bairro Dona Isabel, em Balneário Arroio do Silva, por agentes da Divisão de Investigação Criminal (DIC). Os policiais civis foram até o local após denúncias. Ao ver os agentes, o rapaz ainda tentou fugir, porém foi abordado. Com ele, foram encontrados 128 gramas de crack, quantidade que dá para fazer mais de 100 pedrinhas da droga para venda direta ao usuário.

Biffe já tem passagens pelo mesmo crime, além de furtos, cometidos principalmente na adolescência. A ação foi coordenada pelo delegado Lucas Fernandes da Rosa, que assume a DIC de Araranguá mês que vem devido ao afastamento por decisão judicial, por 90 dias, do delegado Jorge Giraldi, réu pelo homicídio duplamente qualificado da ex-companheira em 2012. Pelo mesmo período, Giraldi já havia solicitado e adquiriu os três meses de licença-prêmio.

Além da DIC de Campos Novos, região serrana do estado, o delegado Lucas já passou pela Delegacia de Balneário Arroio do Silva e pela 1ª Delegacia de Araranguá.