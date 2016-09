DIC de Criciúma indicia médico em caso de aborto

Talise Freitas

O inquérito policial referente a uma possível rede de crimes de aborto em Criciúma, envolvendo inclusive um médico ginecologista, já foi encaminhado ao Fórum. A investigação foi comandada pela Divisão de Investigação Criminal (DIC) que vinha realizando diligências acerca da prática ilegal há mais de um mês. Na noite do último dia 5, policiais civis prenderam uma mulher de 51 anos que realizava a entrega de remédios abortivos a uma gestante no Centro da cidade.

Com ela os agentes apreenderam 24 comprimidos de Cytotec, de venda proibida no Brasil. Oito dos 24 comprimidos ela comercializaria para a grávida. Também foi apreendida uma cartela da medicação calmante, Rivotril, e outra de Pramil, que é uma medicação para disfunção erétil contrabandeada do Paraguai, em posse da acusada (foto).

A detida passou no dia seguinte à prisão por uma Audiência de Custódia no Fórum e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. A prática do crime de venda de remédio sem registro e de comercialização proibida no país tem pena prevista de até 15 anos de reclusão. Conforme o delegado responsável pelas investigações, André Milanese, ela trazia a medicação do Paraguai e revendia cada comprimido por até R$ 150. O que chamou bastante atenção foi a participação de um profissional de Medicina. Com consultório na área central de Criciúma e com mais de 40 anos de atuação na área, o ginecologista foi indiciado pelo crime de provocação de aborto, sendo que a pena pode chegar a quatro anos. O médico, que não tinha passagens policiais, prestou depoimento nesta semana.

"Ele não realizava a prática de aborto diretamente, mas indicou a gestante a comprar o remédio abortivo da mulher que foi presa no início do mês e a orientava com informações acerca dos medicamentos. Ou seja, fazia um elo entre a mulher grávida e a vendedora. Até então temos a comprovação de uma vítima, mas acredito que tenham mais. Destacando que evitamos, no dia da prisão, um crime de aborto, impedindo que a negociação se concretizasse. Aliás, a mulher grávida também foi indiciada, como também um vendedor de carros, que comprava remédios da vendedora e os revendia", explica a autoridade policial. Os outros indiciados respondem em liberdade.