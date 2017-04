DIC avança nas investigações acerca de homicídio no qual vítima foi colocada em geladeira

Talise Freitas

As intensas diligências realizadas pela equipe do coordenador da DIC de Criciúma, delegado André Milanese, acerca de um homicídio com requintes de crueldade, registrado na noite de terça-feira, no Bairro Próspera, já apresentam avanços. A princípio, a linha de investigação inicial aponta para possíveis desavenças envolvendo o consumo de drogas.

A vítima, José Manoel Estevam, de 52 anos, era usuária de crack, ajudava a comunidade com alguns afazeres no comércio local e era considerada tranquila, porém teria se envolvido em algumas rixas, discussões durante o uso de drogas com outros usuários.

Conforme o delegado, como ele morava sozinho, acabava atraindo viciados para casa para o consumo do entorpecente. Milanese ressalta que, apesar de o corpo ter sido encontrado um dia e meio após o crime, a investigação não é prejudicada e em breve o caso deverá ser solucionado. O corpo de José Manoel foi encontrado, pela ex-esposa e pelo sobrinho dela, com o pescoço e as mãos amarrados por corda dentro da geladeira, ligada, da própria residência.

A mulher recebeu uma mensagem via celular de um conhecido perguntando se ela tinha conhecimento de que José Manoel estava morto e foi até a casa dele, deparando-se com a cena inusitada. O crime teria ocorrido na madrugada de segunda-feira.