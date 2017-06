DIC aperta o cerco contra assaltantes

Talise Freitas

A Divisão de Roubos da Divisão de Investigação Criminal (DIC) de Criciúma, sob a coordenação do delegado Yuri Miqueluzzi, aperta o cerco contra assaltantes com a identificação dos autores de ao menos dois roubos à mão armada. Um dos envolvidos, que é o único adulto do grupo, de 52 anos, foi preso na tarde dessa sexta-feira, no Bairro Jardim União.

Os outros participantes são dois adolescentes, de 16 e 17 anos, que já foram identificados. Todos já possuem passagens policiais. O maior envolvido ainda estava com mandado de prisão em aberto pelo crime de estelionato.

"Em um dos roubos, o adolescente de 17 anos anunciou o violento assalto em uma fruteira no Bairro Jardim União. Com a arma na mão e ameaças ao funcionário do caixa, o autor subtraiu dinheiro do estabelecimento. No lado de fora, os outros dois integrantes atuavam para garantir a segurança e a fuga com um veículo. As câmeras de segurança do local registraram a ação", relata a autoridade policial.

Miqueluzzi acrescenta que o outro assalto, que ocorreu no mesmo bairro, teve como vítima um entregador de lanches. O trabalhador foi rendido assim que chegou ao local indicado após ser acionado para uma falsa entrega. Armados com uma pistola, os criminosos roubaram dinheiro da vítima. Foi apurado ainda pelos investigadores que um deles é o mesmo adolescente que realizou o assalto à fruteira. Já os demais envolvidos estão identificados e continuam sendo investigados.

"Diversos autores desta modalidade de crime foram identificados nas últimas semanas e as investigações estão intensificadas em razão da gravidade do delito e sua potencialidade lesiva. O maior envolvido já foi indiciado três vezes pela Polícia Civil pela prática de estelionato e uma vez por receptação. Um dos adolescentes tem registros policiais pela prática de atos infracionais de tráfico de drogas, furtos e receptação. Já o outro menor, por roubo e tráfico de drogas", ressalta o delegado.

De acordo com Miqueluzzi, os crimes seguem sendo apurados em inquérito policial em relação ao adulto. Já os autos referentes aos atos infracionais cometidos pelos menores serão encaminhados à Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso (DPCAMI) para prosseguimento.