Dia Nacional do Policial e Bombeiro Militar é comemorado pela primeira vez neste sábado

Assessoria de Imprensa Aprasc

O Dia Nacional do Policial e Bombeiro Militar será comemorado pela primeira vez neste sábado. A data foi instituída nessa semana por meio da Lei 13.449/2017, publicada no Diário Oficial na última segunda-feira. Diferente de outras datas comemorativas, que são dedicadas também às corporações, como o dia 2 de julho, que é o Dia do Bombeiro, este dia foi criado especialmente para homenagear as pessoas que escolheram estas carreiras e arriscam suas vidas pela sociedade.

"A ideia é valorizar o indivíduo, a pessoa física, enquanto trabalhador de segurança pública, de forma que encontre neste dia simbólico a referência para comemorar esta escolha e refletir sobre as necessidades e desafios profissionais", explica o presidente da Associação de Praças de Santa Catarina (Aprasc), Edson Fortuna.

A Aprasc ressalta que luta todos os dias pelos direitos e por melhorias nas condições de trabalho destes profissionais e, a partir deste ano, além do Dia do Soldado, 25 de agosto, reconhece o 24 de junho como mais um dia importante para homenagear e reconhecer o trabalho dos policiais e bombeiros militares.

A lei foi criada por iniciativa do deputado federal subtenente Gonzaga, de Minas Gerais. Na justificativa do projeto, o parlamentar ressaltou que os policiais e bombeiros militares ainda não tinham uma data em que eram reconhecidos nacionalmente.

"As instituições só existem porque em seu corpo estão pessoas físicas, abnegadas que doam suas vidas em prol da sociedade, sejam combatendo a criminalidade, como no caso dos policiais militares, sejam salvando vidas através dos Corpos de Bombeiros Militares", destacou Gonzaga.

A data escolhida remete ao dia 24 de junho de 1997, dia em que o cabo Valério dos Santos Oliveira foi atingido, aos 36 anos, por bala perdida durante um protesto da PM por melhores condições de trabalho e de salário, em Belo Horizonte. O militar morreu em decorrência do disparo.

Com a morte do cabo, militares de outros estados se manifestaram e conseguiram estabelecer um canal de diálogo e negociação com os governos, conquistando melhores condições de trabalho para os policiais. Para a Aprasc, o cabo Valério dos Santos representa todos os militares que lutam por direitos e melhores condições de trabalho.