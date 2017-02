Detido traficante que vendia droga por buraco na porta

Talise Freitas

Um traficante de 51 anos foi preso pela Polícia Militar na madrugada de ontem, no Bairro Brasília, em Criciúma. Após denúncias, policiais foram até a casa do acusado e o flagraram negociando drogas com um usuário por um buraco, localizado na parte baixa de uma porta da residência.

Ao perceber a aproximação dos policiais, o usuário fugiu. Porém o criminoso acabou sendo abordado e autuado em flagrante. Na residência, os militares encontraram maconha, cocaína, uma balança de pequeno porte para pesagem de entorpecentes, cinco celulares, 12 relógios e R$ 140.