Detentos viram réus por crime em cela motivado por disputa de facção

Talise Freitas

O juiz Gustavo Santos Mottola, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Araranguá, aceitou denúncia do Ministério Público (MP) contra dois detentos que tentaram, na noite do último dia 30, assassinar um colega de cela nas dependências do Presídio Regional de Araranguá. Luiz Carlos Garcia da Silva Júnior, de 22 anos, e Márcio dos Santos Salgado, de 30 anos, agora são réus por tentativa de homicídio triplamente qualificado, por motivo torpe, meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Os réus terão dez dias para apresentar a defesa prévia ao Judiciário. Por tratar-se de crime contra a vida eles deverão ser julgados pelo júri popular. Márcio, que assumiu ter golpeado a vítima com o cabo de uma escova de dente transformado manualmente em uma lança, cumpre medida disciplinar em uma cela isolada dos demais na Penitenciária Sul, em Criciúma. Antes, eles ainda tentaram enforcar o detento com uma corda.

A vítima do crime foi o paulista Anderson Magno Cândido de Souza, de 23 anos, capturado dias em Balneário Arroio do Silva por estar em condição de foragido de São Paulo (SP). O crime no ambiente prisional teria como motivação a disputa envolvendo facções rivais, já que a vítima é do Primeiro Comando da Capital (PCC) e ao menos Luiz Carlos é do Primeiro Grupo Catarinense (PGC). Márcio alegou que a tentativa de homicídio foi porque ele já tinha desavença com a vítima, mas a versão não convenceu.

Apesar de ser natural do Rio Grande do Sul (RS), Márcio já tem no histórico crimes graves cometidos no Vale do Araranguá. Além dos três homicídios a que responde no estado gaúcho, ele confessou ter cometido o latrocínio contra a jovem universitária Francine da Silva Peres, de 21 anos, e de um homem de 50 anos, por dívida de drogas, em Balneário Arroio do Silva, em um intervalo de dois dias, também no mês passado. Já Luiz Carlos responde por receptação.