Detento de Turvo é morto em penitenciária

Talise Freitas

O detento Hélio Fernandes, de 29 anos, natural de Turvo, no Vale do Araranguá, foi assassinado no início da tarde de sábado, na Penitenciária Industrial de Blumenau, inaugurada em janeiro do ano passado e ocupada em abril. A cúpula do sistema prisional descartou que o homicídio esteja relacionado à disputa entre facções, como ocorre no Norte do país. Hélio foi estrangulado com uma corda no banheiro do pátio da unidade prisional, durante o banho de sol.

O detento Rodrigo Meneguelli, de 26 anos, assumiu a autoria, informando que cometeu o crime motivado por desavenças já "da rua" e que vinha sendo ameaçado pelo turvense. O caso já é acompanhado pela corregedoria da Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania, como também pela Polícia Civil. Não está descartado que outros detentos tenham participado do assassinato, pois é comum nesses casos somente um assumir. Eram cerca de 60 presos no banho de sol, todos da galeria intitulada "seguro", onde ficam detentos rejeitados pela massa carcerária, como estupradores, agressores de mulheres, ou mesmo aqueles com dívidas no mundo do crime ou desavenças com outros presos. Em 2013, o turvense teve as condenações, de furtos e roubos, somadas para um cumprimento de 38 anos de prisão.

Outra morte

na Grande Florianópolis

Em novembro do ano passado, um detento faccionado ao Primeiro Grupo Catarinense (PGC) foi assassinado na mesma unidade, inclusive na cela onde estava o turvense, sendo que outro preso assumiu o crime. Na mesma semana, um tumulto foi registrado na Penitenciária Industrial, resultando na transferência de sete detentos, sendo que cinco deles vieram para o Presídio Santa Augusta, em Criciúma, cumprir medida disciplinar.

A morte do turvense não foi o único caso ocorrido no fim de semana no estado. No Complexo Penitenciário de São Pedro de Alcântara, na Grande Florianópolis, um preso que também era faccionado ao PGC foi morto no sábado. Um colega de cela, que seria da mesma organização criminosa, assumiu o crime.

É sabido e assumido pelas autoridades do setor, inclusive pelo secretário de Estado de Segurança Pública, César Grubba, até em entrevista ao Jornal A Tribuna veiculada em 25 de novembro, de que há uma disputa, principalmente pelo poder financeiro no tráfico de drogas, entre a facção do estado e a facção criminosa paulista, disseminada em vários estados, Primeiro Comando da Capital (PCC). Grubba informou que a existência e disputa entre as facções é o maior desafio atualmente na segurança pública. O sistema prisional segue em alerta e nenhuma situação relacionada com os fatos que ocorreram em outras regiões do estado ou mesmo que chegue a algo semelhante com o Norte do país foi registrada até então por aqui.