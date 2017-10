Descontrolado, homem causa tumulto na Avenida Centenário

Francine Ferreira

Na tarde de hoje, nas proximidades do Terminal de Ônibus Central de Criciúma, um homem descontrolado causou tumulto na Avenida Centenário. Ele parou o automóvel que conduzia, saiu do carro e ficou circulando, desorientado, entre os demais veículos. A Polícia Militar foi acionada para a ocorrência. O Corpo de Bombeiros passava pelo local no momento e também parou para prestar auxílio. O indivíduo foi conduzido ao Hospital São José.