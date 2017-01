Delegado Ulisses Gabriel assume Corregedoria Sul

Talise Freitas

A Corregedoria da Polícia Civil da região Sul está sob o comando do delegado Ulisses Gabriel. O setor regional estava sem ocupação desde agosto do ano passado, quando o então titular, delegado Adauto de Souza, se aposentou da corporação. Ulisses é também presidente da Associação dos Delegados de Polícia Civil de Santa Catarina (Adepol-SC). Ele já atuou na Divisão de Investigação Criminal (DIC) de Criciúma, incluindo em um dos casos de maior repercussão do estado: o latrocínio da médica Mirella Maccarini Peruchi, como também em Orleans, na Delegacia Regional de Tubarão e na Academia de Polícia Civil (Acadepol).

"Estava atuando na Acadepol até o dia 8 de janeiro e, em razão de uma questão particular, da gravidez da minha esposa, acabei retornando às minhas atividades aqui no Sul do estado, assumindo, então, essa função de corregedor do Sul, com a missão de buscar fazer com o que a Polícia Civil tenha uma boa qualidade no atendimento. Nós, nessa condição, atuamos na apuração de infrações que possam ser praticadas por policiais civis no exercício de suas atribuições, porém o objetivo é fazer uma corregedoria preventiva, evitando ter que aplicar uma reprimenda", explicou o delegado em entrevista à Rádio Som Maior.

A corregedoria fica nas dependências da Delegacia Regional de Criciúma e abrange a Polícia Civil desde Passo de Torres até Paulo Lopes.