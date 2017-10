Delegado poderá conceder medidas protetivas de urgência

Francine Ferreira

Com aprovação no Senado nesta semana, aguarda apenas sanção presidencial o Projeto de Lei que altera a Lei Maria da Penha para permitir que o delegado de polícia possa conceder medidas protetivas de urgência à mulheres que sofreram violência doméstica e à seus dependentes. Pela legislação atual, essa é uma prerrogativa exclusiva dos juízes.

Conforme dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mais de 50% das mulheres não denunciam a violência sofrida. Além disso, 43% das agressões ocorrem dentro da residência da vítima e 61% das agressões são feitas por pessoas conhecidas da mulher.

A coordenadora das Delegacias de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso (DPCAMIs) de Santa Catarina, delegada Patrícia Zimermann D'Avila, avalia a proposta como positiva, uma vez que são os delegados que, na maioria dos casos, atendem as mulheres violentadas nos momentos mais críticos, os que elas pedem o primeiro socorro. “Tendo a possibilidade de conceder essas medidas protetivas, fazendo com que o coautor da infração seja citado e passe a ter que cumprir essas medidas de imediato, após a prática do crime. Também dará uma segurança a vítima, uma maior efetividade na garantia da integridade dessa mulher e vem agregar a lei Maria da Penha que protege as mulheres", completa.

De acordo com o projeto, a concessão de medidas protetivas de urgência pelo delegado só será admitida em caso de risco real ou iminente à vida ou à integridade física e psicológica da mulher e de seus dependentes. Nessa hipótese, depois de aplicar as medidas, a autoridade policial terá de comunicar a decisão ao juiz e ao Ministério Público em até 24 horas, para que ele possa manter ou rever essa intervenção. Providências complementares para proteção da vítima, chegando até mesmo à prisão do suposto agressor, poderão ser pedidas pelo delegado ao juiz.

Distância

Entre as possíveis medidas protetivas a serem determinadas inicialmente pelo delegado, que serão aceitas ou revistas pelo juiz em 24 horas, estão a proibição de o agressor se aproximar da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, com limite mínimo de distância entre eles; de manter contato por qualquer meio de comunicação; e de frequentar determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da vítima.

Além do possível encaminhamento da agredida e de seus dependentes a algum programa oficial ou comunitário de proteção ou de atendimento, e a recondução da vítima e de seus dependentes à sua residência após afastamento do agressor.

Outros pontos em destaque

Do deputado Sergio Vidigal (PDT-ES), o projeto a ser sancionado também inclui o direito a atendimento policial especializado e ininterrupto, realizado preferencialmente por profissionais do sexo feminino; e reforça a necessidade de se priorize a criação de delegacias especializadas e de núcleos de investigação dos crimes de feminicídio.

Procedimento específico

O texto aprovado prevê que o depoimento da vítima ou testemunha seguirá, preferencialmente, um procedimento específico. O depoimento será em recinto especialmente projetado para esse fim, com equipamentos próprios e adequados à idade da vítima e ao tipo e à gravidade da violência sofrida.

Quando for o caso, a conversa será intermediada por um profissional especializado em violência doméstica, designado pelo juiz ou pelo delegado. Esse depoimento será registrado por meio eletrônico ou magnético, cuja gravação e mídia passarão a fazer parte integrante do inquérito.