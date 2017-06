Delegado aguarda somente laudos para encerrar inquérito sobre tragédia familiar

Talise Freitas

O delegado Rafael Iasco, que conduz a investigação acerca de uma confusão familiar que terminou em morte na noite do último domingo, no Bairro Raichaski, em Içara, aguarda os laudos periciais para encaminhar o inquérito policial para o Fórum. Adriana Machado Bitencourt, de 43 anos, foi morta com um tiro na cabeça efetuado pelo próprio enteado, de 30 anos. Ele não tinha porte de arma.

Conforme o delegado, as informações do que teria motivado a discussão familiar que resultou em tragédia ainda são desencontradas. "O enteado alegou que viu a mulher partindo para cima do pai com uma marreta, que não foi apreendida, correndo atrás dele, e então pegou a arma efetuando o disparo alegando que era para defendê-lo", relata Iasco.

Em seguida, o filho da mulher, de 21 anos, partiu para cima do autor do disparo com uma faca, iniciando uma nova confusão que resultou em ambos feridos, a facadas e coronhadas.

Eles foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros com ferimentos leves e encaminhados ao Hospital São Donato, mas já estão no Presídio Santa Augusta, em Criciúma, desde ontem, onde um respondendo por homicídio e outro por tentativa de homicídio.

O filho da vítima foi liberado pela Justiça para ir ao velório da mãe ontem