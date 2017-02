Deic indicia 22 envolvidos em quadrilha do jogo do bicho no Sul

Talise Freitas

O delegado Rodrigo Schneider, da Diretoria Estadual de Investigações Criminais (Deic) de Florianópolis, indiciou 22 integrantes de uma quadrilha especializada na prática de jogo ilegal pelos crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa e contravenção penal de exploração do jogo do bicho na conclusão do inquérito policial da primeira fase da Operação Castelo de Cartas. Dentre os indiciados está o maior banqueiro do jogo do bicho da região Sul, segundo a Deic. Ele é de Tubarão.

Além disso, outras duas pessoas foram indiciadas pelo crime de tráfico de influência. Também foi constatado um possível caixa dois de campanha eleitoral em Araranguá, após quatro cheques de um vereador eleito serem encontrados em poder de um bicheiro. A operação foi deflagrada em 8 de dezembro, completando dois meses ontem, com o cumprimento de mandados em Araranguá, Balneário Arroio do Silva, Balneário Rincão, Tubarão, Criciúma e Gravatal.

Seis envolvidos foram presos durante o cumprimento de nove mandados de prisão temporária, três deles em Criciúma. Conforme informações colhidas junto à Polícia Civil local, os detidos em Criciúma já são reincidentes na prática de jogos de azar, inclusive já foram apreendidos diversas vezes com quantidade expressiva de material ilícito, como máquinas caça-níqueis, sendo que um deles até ostentava a vida de "luxo" com o dinheiro do crime na internet e nas colunas sociais.

Em outubro do ano passado, pai e filho foram presos em uma espécie de central de jogo do bicho, na área central, pela Divisão de Investigação Criminal (DIC). A expectativa da polícia, agora, é de que a punição seja mais severa, haja vista o envolvimento em lavagem de dinheiro e organização criminosa. Dos outros detidos, dois foram presos em Araranguá e um em Tubarão. Já o tubaronense, de 50 anos, considerado o chefe da organização criminosa, que chegou a ser considerado foragido, foi detido uma semana depois, na Capital. Todos ganharam a liberdade dias depois. Segundo o delegado, atualmente todos os indiciados respondem em liberdade. "Por enquanto", emendou.

Denúncia

Assim como no dia em que a Castelo de Cartas foi deflagrada, Schneider preferiu novamente não divulgar o nome dos envolvidos. "Acredito que semana que vem esses nomes possam ser divulgados, quando deverá sair a denúncia do promotor Marcio Gai Veiga, do Ministério Público de Araranguá", disse o delegado. Aliás, os mandados foram emitidos pela Comarca araranguaense, onde a investigação deu início após denúncias há cerca de um ano.

Um total de 19 mandados de busca e apreensão, sendo 11 em Criciúma, foi cumprido. Conforme o delegado, as prisões temporárias e apreensões foram feitas com o objetivo de dar andamento a novas diligências. "Era um esquema muito bem organizado", caracteriza. A operação Castelo de Cartas apreendeu diversos documentos e eletrônicos, cerca de R$ 127 mil em espécie, sendo realizado, ainda, o cumprimento de quatro conduções coercitivas. Foi decretado também o bloqueio de ativos financeiros de 13 pessoas físicas e jurídicas e o sequestro de 22 veículos e 29 imóveis, que cor-respondem a mais de R$ 6 milhões.

O inquérito policial tem 15 volumes, com 4,9 mil folhas. Foi solicitado o envio de cópias de toda documentação produzida pela Deic para o Ministério Público Federal (MPF) por conta de possível "lobby" e eventuais crimes correlatos por parte dos grandes banqueiros do jogo do bicho do Brasil para aprovação de projeto de lei que legaliza os jogos de azar no Congresso Nacional conforme seus interesses.