Deic apreende carro clonado em Criciúma

Talise Freitas

A Polícia Civil, por meio da Divisão de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV) da Diretoria Estadual de Investigações Criminais (Deic) de Florianópolis, em continuidade às investigações referentes a veículos adulterados, apreendeu uma EcoSport e prendeu um receptador, na região do Bairro Quarta Linha, em Criciúma.

O veículo, que apresentava os sinais identificadores divergentes do padrão do fabricante, estava em circulação com placas de veículo semelhante e a documentação falsificada. Porém, após perícia preliminar, foi constatado que havia sido roubado em Porto Alegre (RS) em agosto do ano passado.