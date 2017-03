De recrutas a criminosos: o desfecho do roubo que surpreendeu a todos

Talise Freitas

Seria trágico, violento e audacioso se não fosse forjado. Após uma grande mobilização do Exército, inclusive de tropas vindas de fora do Estado, com os serviços de Inteligência das forças armadas, e o apoio das polícias, Civil e Militar, foi constatado que o "assalto" nas dependências do 28º Grupo de Artilharia de Campanha (GAC), no Bairro Primeira Linha, em Criciúma, registrado na noite de quinta-feira não passou de uma farsa.

Segundo o coordenador da Divisão de Investigação Criminal (DIC), delegado André Milanese, que participou das diligências, o recruta Donato Henrique Fidélis Lima, de 19 anos, que se passou por vítima, esteve envolvido na ação criminosa. Outro militar, que estava de folga, também foi identificado e preso. Foi na casa da avó dele, no Bairro Brasília, que o fuzil Fal 762, carregado com 20 munições, foi apreendido na tarde dessa sexta-feira. A arma já foi levada novamente ao quartel. A reportagem não teve acesso ao nome do segundo envolvido e o Exército não se manifestou sobre a situação.

É apurado ainda o envolvimento de um terceiro envolvido, que teria sido desligado recentemente do 28º GAC. A participação de um quarto elemento também não é descartada.

Além da DIC e dos militares das forças armadas, policiais civis da Central de Investigações Criminais (CIC), a PM e o Serviço Aeropolicial (Saer), formando uma força-tarefa, deram apoio nas investigações e na operação visando o resgate do armamento pesado, como também a identificação dos envolvidos. A mobilização começou ainda na madrugada nos bairros de maior vulnerabilidade social, porém acabou onde se menos imaginava e com a surpreendente autoria.

Os dois militares estão presos no quartel, onde devem ficar por bastante tempo, já que o caso será tratado somente na esfera militar, tramitando o processo na Justiça Militar, considerada por muitos como mais rigorosa do que a Justiça comum, mesmo se for confirmada o envolvimento de civis ou ex-militares, por conta de o crime ter sido registrado em área militar e de ter sido roubado armamento do Exército.

Em consulta a condenações envolvendo casos semelhantes, a pena para o roubo de um armamento das forças armadas efetuado pelo próprio militar pode chegar a dez anos de prisão, pena maior até do que em roubos tendo autores civis. A reclusão é cumprida em sua totalidade nas sedes militares com a rigidez peculiar do Exército.

O jovem, que de vítima passou a culpado, confessou toda a ação. O outro militar preso foi quem invadiu o quartel, pelo matagal na lateral da via que dá acesso a Içara, rendendo o colega que estava de sentinela. O outro comparsa, que seria o recém-desligado, teria chegado em seguida. Para tudo parecer o mais real possível, eles agrediram Donato e auxiliaram na amputação da ponta do dedo indicador da mão direita dele.

Queria aposentadoria

"A amputação foi praticada por conta de o jovem já vislumbrar uma aposentadoria, uma pensão. Pra ver como está desvirtuado o pensamento dele. Praticar a amputação de um membro para se beneficiar de uma aposentadoria, que agora com certeza ele não irá receber, pois foi tudo uma fraude. Em relação à arma, eles iriam deixar a poeira baixar para comercializá-la e dividir o dinheiro. O fuzil é avaliado na faixa de uns R$ 20 a R$ 30 mil e ainda não teria um comprador definido", informa Milanese.

Surgiram informações de que a arma teria como destino o pagamento de uma dívida de R$ 10 mil que um dos envolvidos, não o que seria a falsa vítima, no caso, teria com um traficante de drogas. A informação foi repassada por alguns militares que atuam no 28º GAC, mas não foi confirmada, haja vista o comando não ter se manifestado.

Conforme Milanese, o general, comandante máximo do Exército no Estado, chegou no fim da tarde dessa sexta a Criciúma. "Cerca de 200 integrantes do Exército se deslocaram, com tropas vindas de Curitiba, Porto Alegre, Florianópolis, Joinville, para dar corpo à operação, já que o objetivo era fazer uma operação 'Sufoco' durante todo Carnaval, o que gerou um gasto gigantesco", aponta.

"Foi um fato que chamou muito atenção, teve bastante repercussão, mas tratou-se de um fogo amigo criado pelos próprios recrutas. Um caso que infelizmente nos entristece, pois são pessoas que estão ali para servir de exemplo, sendo doutrinados com uma disciplina rígida e que acabaram cometendo este ato falho, um crime contra o próprio Exército", lamentou a autoridade policial, acrescentando que a ocorrência é inédita, pelo menos nos últimos 15 anos em que está atuando na Polícia Civil de Criciúma.

O falso crime foi registrado por volta das 22h15min mobilizando todo o quartel, a PM e até o Corpo de Bombeiros. Os socorristas disseram que o recruta aparentava estar em estado de choque, com diversas escoriações, o dedo cortado, e que mal conseguia relatar o que tinha ocorrido. A PM também foi até o Hospital São José colher mais detalhes.

Donato informou que foi rendido quando estava de costas, por isso "não viu muita coisa" e que em seguida um segundo assaltante teria participado do crime. O recruta chegou a dizer que depois que os "criminosos" roubaram o fuzil carregado com as 20 munições, fugiram em um veículo, provavelmente um Celta, de cor preta, gritando "Brasil".