Criminosos tentam arrombar caixa eletrônico usando maçarico em Lauro Müller

Talise Freitas

Criminosos tentaram arrombar um caixa eletrônico, com o uso de maçarico, na agência do Banco do Brasil, na área central de Lauro Müller.

A Polícia Militar foi acionada na manhã de ontem para averiguar um possível incêndio no local devido ao alarme ter sido acionado. Segundo informações obtidas pela PM, a ação foi frustrada, não sendo levado nada do banco, pois os criminosos danificaram o lado que não possui as cédulas.

A guarnição fez rondas, mas não localizou nenhum suspeito.