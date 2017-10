Criminosos rendem vítima e roubam casa em Jaguaruna

Lucas Renan Domingos

Por volta 23h de ontem, três assaltantes invadiram uma casa no Bairro Arroio Corrente, em Jaguaruna, e renderam o morador para efetuar um roubo. Eles estavam armados e chegaram a realizar um disparo na parede da cozinha da residência. Após o assalto, os ladrões fugiram levando alguns objetos da casa.

De acordo com a guarnição da Polícia Militar (PM) de Jaguaruna, a vítima relatou que estava em casa e foi surpreendida pelos criminosos e era constantemente ameaçada por um dos assaltantes, chegando a ser presa em um dos quartos da residência com as mãos amarradas e a boca fechada com fitas isolantes.

Após algum tempo, a vítima conseguiu se soltar e fugir pela janela para pedir ajuda. Porém, os criminosos fugiram antes da chegada da PM. Segundo a vítima, um dos assaltantes era alto, branco, magro com bigode ralo e estava com uma arma comprida, um segundo era baixo, pardo, pouco entroncado e estava armado com uma arma curta modelo antigo. Já o terceiro agente ficou na porta e a vítima não soube relatar as características.

Até o momento nenhum dos assaltantes foi encontrado.