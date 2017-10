Criminosos rendem família e realizam roubo em residência de Orleans

Lucas Renan Domingos

Por volta das 21h de ontem, quatro assaltantes armados e encapuzados invadiram uma casa no Bairro Corridas, em Orleans. Quatro pessoas de uma mesma família estavam na residência na hora do assalto. Os moradores foram rendidos e amarrados com abraçadeiras enquanto os ladrões praticavam o roubo.

Segundo a Polícia Militar (PM) de Orleans, os assaltantes levaram uma quantia de dinheiro em espécie, com valor ainda não apurado, jóias, relógios, bebidas, um celular e um veículo HYUNDAI/IX35 B e fugiram em direção desconhecida.

Até o momento nenhum dos criminosos foi preso.