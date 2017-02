Criminosos reivindicam transferências e Governo rebate

Talise Freitas

Um cartaz solicitando a transferência de faccionados do Primeiro Comando da Capital (PCC), que estão em unidades prisionais de municípios catarinenses, dentre eles, Criciúma, para o Complexo Penitenciário de Itajaí, no Bairro Canhanduba, foi colado no Fórum da Comarca de Balneário Piçarras. Criminosos ainda alvejaram a tiros o prédio.

Outros cartazes foram deixados em delegacias da Capital e em uma agência de cooperativa de crédito, alvo de coquetel molotov, em Joinville. O comunicado ainda ameaça uma série de atentados caso as reivindicações não sejam atendidas. Tiros em prédios policiais e em viaturas foram registrados também na Grande Florianópolis. Até o momento, nenhum caso havia ocorrido no Sul.

Em nota, o Governo informou que não reconhece nenhuma reivindicação deixada de forma anônima. Destacou ainda que não vai atender nenhum dos pedidos pretendidos por criminosos e assegura que está com toda a sua estrutura de segurança pública e do sistema prisional em alerta máximo. Informou ainda que o governador Raimundo Colombo afirmou que não há nenhum tipo de negociação quando se trata do cumprimento e da manutenção da lei e da ordem.