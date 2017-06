Criminosos provocam acidente e anunciam assalto

Talise Freitas

O condutor de uma Land Rover Discovery, placas MIP-1870 de Içara, foi assaltado no início da noite de ontem, na Rodovia Genésio Mazon, em Morro da Fumaça.

Dois criminosos, que estavam em um Hyundai Ix35, de cor preta, bateram propositalmente na traseira do veículo da vítima. Assim que o motorista desceu, foi rendido pela dupla, que anunciou o assalto.

Um deles seguiu com o carro usado para praticar o roubo, enquanto o outro fugiu em direção a Cocal do Sul com a camioneta da vítima.