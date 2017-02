Criminosos levam R$ 9 mil de revenda de veículos

Talise Freitas

Dois criminosos armados assaltaram uma revenda de veículos na tarde dessa sexta-feira, no Bairro São Defende, em Criciúma. Segundo a Polícia Militar, a dupla fugiu de moto com R$ 9 mil e seis celulares.

Eles chegaram pedindo um malote e chamando uma das vítimas pelo nome. Buscas foram realizadas, mas nenhum suspeito foi detido. A moto, com registro de furto, usada no crime foi abandonada em seguida. A PM recebeu informações de que eles teriam continuado a fuga com apoio de um carro.