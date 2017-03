Criminosos invadem cervejaria, trocam tiros com a polícia e fazem funcionários reféns

Talise Freitas

A Polícia Civil de Forquilhinha investiga um assalto à cervejaria Saint Bier, no Bairro Vila Lourdes, ocorrido no início da madrugada de ontem. Segundo informações da Polícia Militar, quatro criminosos, armados com revólveres, armas longas e facão, participaram do roubo.

Eles efetuaram disparos com a chegada das guarnições, quando ainda estavam dentro da empresa. Houve troca de tiros e os assaltantes conseguiram fugir em direção a um matagal, onde, mais uma vez, iniciou uma troca de tiros. Ninguém se feriu.

Eles fugiram do local levando R$ 800, dinheiro de um dos cinco funcionários rendidos. As vítimas ainda foram trancadas em um contêiner e uma delas foi agredida com uma coronhada na cabeça, sendo necessária a realização de sutura. A empresa iria realizar um levantamento minucioso para saber se algo mais havia sido roubado.