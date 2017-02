Criminosos incendeiam ônibus no Ana Maria

Talise Freitas

A onda de atentados que vem sendo registrada desde segunda-feira em outras regiões do Estado chegou ontem a Criciúma. Segundo a Polícia Militar, por volta das 22h, quatro criminosos, um deles em posse de um revólver, invadiram um ônibus que circulava na Rua Frei Damião, no loteamento Vida Nova, no Bairro Ana Maria, renderam o motorista ordenando que ele saísse do coletivo e em seguida atearam fogo. Não havia passageiros.

A Polícia Militar foi mobilizada nas buscas, mas nenhum suspeito havia sido detido. A suspeita é de que o ato tenha sido praticado por adolescentes arregimentados pela facção criminosa Primeiro Grupo Catarinense (PGC), que teria ordenado o ataque. Desde ontem, agentes que atuam na segurança pública tiveram acesso a um "salve geral" para ataques, oriundo da chamada "torre" do crime organizado em São Pedro de Alcântara. A ordem era para que os ataques começassem hoje, a partir das 22h30min, porém foi antecipado.

O "salve geral" diz para "os irmãos representar com atitude e responsabilidade os ataques a ônibus, caminhões, carros, bases policiais, delegacias. Diz ainda "para atacar o Governo com força total, pois nossos irmãos tão se dedicando na guerra e a polícia e o Estado estão se metendo onde não deve". Diz ainda que "nós da nação PGC somos o crime verdadeiro no Estado. Não vamos aceitar Governo, polícia e outras facções oprimirem nossos irmãos, nem no sistema, nem na rua. A nação PGC vai mostrar mais uma vez a sua força", diz parte do recado, repleto de erros ortográficos.

Desde segunda-feira, atentados vem sendo registrados na Grande Florianópolis.Também na noite de ontem um veículo foi incendiado na Capital. Dias antes, uma base da Polícia Militar também foi alvejada a tiros. Pela proximidade dos bairros, não é descartado que os envolvidos no atentado em Criciúma sejam do Bairro Cristo Redentor. Foi nesta localidade onde foram presos criminosos com poder de liderança na facção criminosa e que vinham impondo poder na comunidade, mas nada foi constatado até então e o caso também já está sendo apurado, tanto pela Polícia Civil como pela Agência de Inteligência (P2) da PM.

Aliás, denúncias podem ser efetuadas de forma anônima para o 190 ou 181. Como reflexo de outras ocorrências do tipo anteriormente, hoje deve ser analisada a possibilidade de escolta da PM no trajeto dos ônibus na cidade. Até o momento, nenhum outro tipo de atentado havia sido registrado na cidade.