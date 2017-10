Criminosos armados assaltam lotérica em Maracajá

Francine Ferreira

Na manhã desta sexta-feira, cinco criminosos, sendo dois armados com uma pistola e um revólver, assaltaram uma lotérica no Centro de Maracajá e roubaram dinheiro do caixa do estabelecimento. Conforme a Polícia Militar, depois de cometer o crime, o grupo fugiu pela BR-101 em direção à Criciúma, um automóvel VW/Gol branco, que havia sido furtado no dia anterior também em Criciúma.

A PM foi acionada, contou com apoio de guarnições de Criciúma, montou cercos e realizou buscas, mas os assaltantes não foram localizados. Posteriormente, o veículo utilizado no crime foi encontrado abandonado na garagem de uma residência no Balneário Rincão.

A Polícia Civil também esteve no local para iniciar as investigações. Imagens das câmeras de segurança do estabelecimento devem auxiliar na identificação dos criminosos.