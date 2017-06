Criminoso que matou homem a tiros em frente a casa noturna é preso

Jornalista Stéphanie Piava/Portal spiava.com

Policiais civis de Orleans, com apoio de policiais civis da Coordenadoria de Operações Policiais Especiais do Paraná (Cope), cumpriram, na manhã de quarta-feira, o mandado de prisão do segundo envolvido no assassinato de Robson Ribeiro Laurindo, 28 anos, o Bob, ocorrido às 5h40min do dia 6 de maio em frente a uma casa noturna da cidade. A vítima foi morta com cinco disparos de arma de fogo.

O homem preso é natural de Curitiba (PR) e autor dos disparos. No dia 26 de maio, a Polícia Civil de Orleans emitiu nota depois de elucidar o caso e prender um dos envolvidos. Os trabalhos investigativos prosseguiram e o autor dos disparos, localizado em uma chácara na zona rural da cidade de Campina Grande do Sul, região metropolitana de Curitiba. Ele estava escondido no local desde o assassinato.

O acusado foi conduzido à delegacia de Orleans, onde confessou integralmente os fatos. Ele foi encaminhado ao Presídio Santa Augusta e permanece à disposição da Justiça. Após um mês e oito dias de intensa investigação, o inquérito policial segue concluído para o Poder Judiciário.