Criminoso que assassinou jovem no banheiro durante assalto é denunciado pelo MP

Talise Freitas

O autor confesso de um crime bárbaro registrado no último dia 16 em Balneário Arroio do Silva foi denunciado pelo Ministério Público (MP). O promotor Gabriel Ricardo Zanon Meyer, da 4ª Promotoria de Justiça da Comarca de Araranguá, ofereceu denúncia contra Márcio dos Santos Salgado, de 30 anos, pelo crime de latrocínio (roubo com morte).

Ele segue recluso no Presídio Regional de Araranguá. Após uma sucessão de crimes, o agora denunciado invadiu uma casa, no Bairro Erechim, naquele fim de tarde, e matou a facadas a jovem Francine da Silva Peres, de 21 anos. A vítima sofreu quatro golpes no pescoço e veio a óbito ainda no local.

A denúncia do MP já foi encaminhada para análise do Poder Judiciário e, caso seja aceita, Márcio será transformado em réu. Depois, ele terá dez dias para enviar a defesa prévia por meio da Defensoria Pública à 1ª Vara Criminal, onde tramita o processo, que marcará então a primeira audiência de instrução e julgamento do caso, para ouvi-lo, bem como as testemunhas.

O crime de latrocínio prevê a maior pena do Código Penal, com no mínimo 20 e no máximo 30 anos de reclusão. Apesar de resultar em morte, ele não é considerado um crime contra a vida, mas sim contra o patrimônio, pelo envolvimento do roubo, e a sentença é por júri singular.

Além do assalto que resultou na morte de Francine, surpreendida após sair do banho, ainda no banheiro da casa da tia, e que teria destino a faculdade em Criciúma, onde cursava Fisioterapia, na Unesc, o latrocida confessou mais um crime. Trata-se do homicídio de Joelci João Inácio, de 50 anos, por dívida de drogas, ocorrido dois dias antes do roubo com morte.

Vítimas golpeadas

no pescoço

O corpo de Joelci foi encontrado já em estado de putrefação, em casa, no mesmo bairro e no mesmo dia, após a confissão. Neste caso, ele deverá responder por homicídio qualificado e ser submetido a julgamento por júri popular. Ambas as vítimas foram assassinadas com facadas no pescoço.

Francine trabalhava na Prefeitura do Arroio do Silva, no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), e tinha um filho de dois anos.

Márcio já tinha diversas passagens policiais, dentre elas por dois homicídios, roubos e porte ilegal de arma. Após esfaquear a jovem, ele roubou a pasta com materiais do curso da vítima, relógio, celular e um secador de cabelo. O autor confesso, natural de Santo Antônio das Missões (RS), estava há dois meses na cidade praticando furtos.

Ele informou em depoimento que tinha perdido as contas de quantos crimes já havia praticado e que escolheu se esconder em Arroio do Silva pelos crimes já cometidos no estado vizinho.

Conforme o delegado Wellinton Marlon Bosse, Márcio afirmou que invadiu a casa em fuga após cometer um furto mediante arrombamento, sendo perseguido, e que matou "a moça porque ela não obedeceu ao pedido de ficar calada".

A tia e a prima de Francine chegaram a casa minutos depois e ainda se depararam com o criminoso, que deu a mesma ordem a elas, fugindo em seguida. Márcio foi preso em flagrante, na área central do Arroio, em posse da arma usada no crime, uma faca de co-zinha e os produtos roubados.