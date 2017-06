Criminoso portando chave de fenda assalta mãe e filha e as tranca no banheiro

Talise Freitas

Um criminoso, em posse de uma chave de fenda, rendeu mãe e filha em um assalto a residência no Bairro Cidade Mineira Nova, em Criciúma. As vítimas ainda foram trancadas no banheiro, sendo resgatadas cerca de 40 minutos depois por um vizinho.

O assaltante ameaçou mãe e filha relatando que estava fugindo da polícia e que queria algo de valor para que pudesse vender. Ele fugiu com dois celulares, um video game e uma mochila.