Criminoso invade sede do 28º GAC, agride soldado e foge com fuzil

Uma ocorrência audaciosa e histórica mobilizou toda a rede de segurança pública na noite de ontem na região. Por volta das 22h15min, um criminoso invadiu a sede do 28º Grupo de Artilharia de Campanha, no Bairro Primeira Linha, em Criciúma, e rendeu um soldado de 19 anos que estava de sentinela em um dos postos nos fundos do quartel. A vítima, que foi surpreendida quando estava de costas, foi bastante agredida com socos e teve o dedo indicador da mão direita cortado com uma faca. O membro, por pouco, não foi amputado.

O militar foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e, bastante abalado, quase não conseguiu relatar o que tinha ocorrido e não se lembrava de detalhes, como, por exemplo, se havia mais bandidos envolvidos na ação. O criminoso fugiu do local, provavelmente com auxílio de comparsas, levando um fuzil Fal 762 e 20 munições. O veículo seria um Celta, de cor preta.

A Polícia Militar de toda região foi mobilizada nas buscas, inclusive as Polícias Rodoviárias Federais foram avisadas. Até o fechamento desta edição, a vítima seguia internada no Hospital São José e nenhum suspeito havia sido detido.

Um assalto a veículo mobilizou ainda a Polícia Militar de Criciúma na noite de ontem. A vítima conduzia uma camioneta Tracker quando foi rendida por três criminosos, um deles em posse de um revólver, que fugiram com o veículo, na Rua Pedro Beneton, no Centro.