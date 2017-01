Crimes de furto têm oficialmente investigação concentrada em Criciúma

Talise Freitas

Desde sexta-feira, após portaria publicada pelo delegado regional da AMREC, Juarez de Souza Medeiros, Criciúma passa a contar oficialmente com uma Central de Investigação Criminal (CIC), focalizando a apuração de crimes de furtos, delito de maior demanda da cidade. O espaço físico do novo setor fica junto à 2ª Delegacia de Polícia Civil, no Bairro Santa Augusta. A CIC é capitaneada pelo delegado recém-formado Yuri Junieh Miqueluzzi, já experiente na área policial, pois atuou no Serviço Aeropolicial (Saer), além de um escrivão e três agentes.

O novo setor, que promete dar mais agilidade às investigações e, em consequência, à solução dos crimes, é um anseio desde quando o delegado regional assumiu o comando da Polícia Civil da AMREC, visando também otimizar o trabalho da Polícia Civil como um todo para dar melhor resposta à sociedade. A criação só foi possível graças à vinda de 25 novos agentes e quatro delegados (contando com o retorno de Vitor Bianco Júnior à Divisão de Investigação Criminal).

Além disso, a CIC aliviará a Divisão de Furtos e Roubos da DIC. Conforme o titular, delegado Márcio Campos Neves, a divisão dele atuará somente na investigação de crimes mais graves ou com uso de violência. "Como roubos, latrocínio, extorsão, extorsão mediante sequestro, arrombamentos a caixas eletrônicos, adulteração de veículos e crimes contra a administração. Foi uma forma de desafogar o trabalho e afrouxar a corda no pescoço", comemora o delegado Márcio Campos Neves.