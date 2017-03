Crime em Braço do Norte chocou até delegado

Texto editado do Jornal Notisul

Foram 17 horas de depoimentos ininterruptas do padrasto, amigos e familiares de Mariah Della Giustina Gonçalves, de dez meses, de Braço do Norte, assassinada no fim da manhã de sábado pelo padrasto (foto), conforme o delegado da Divisão de Investigação Criminal (DIC) de Tubarão, William Cezar Sales.

"Nos dirigimos até Braço do Norte, onde ocorria o velório, no sábado à tarde. Até então não sabíamos quais pessoas estavam envolvidas de fato. Nós identificamos e prendemos o padrasto, Luan Loch, de 21 anos, e a mãe da criança. Tínhamos que tomar uma atitude para evitar uma possível fuga. Deixamos os dois por último. Até este momento, diante de tudo que ouvimos de todas as pessoas, já havia reunido elementos suficientes para prendê-lo (padrasto) antes do seu interrogatório", lembra o delegado.

Segundo ele, o padrasto disse que estava cheio de problemas, estressado, viajava muito, chegava em casa cansado e não havia dormido a noite inteira porque a bebê chorava muito. Naquele dia, teve que levantar cedo para cuidar da criança. A esposa havia deixado a mamadeira pronta.

"Então, ele colocou a menina sentada na sala, ela começou a resmungar e chorar. Em um momento de fúria, ele a asfixiou com as mãos", contou Sales, com a voz embargada.

O delegado afirma que chorou algumas vezes durante o flagrante. "Fiquei sensibilizado e emocionado. Ela apresentava marcas chamadas petequias, são pontos vermelhos originados da força que fez para tentar respirar", lamenta.

Conforme Sales, este foi um caso que lhe causou grande comoção porque mostra até onde o ser humano pode chegar. O padrasto foi autuado por homicídio duplamente qualificado, com uma pena que pode variar de 12 a 30 anos de prisão.