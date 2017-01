Crime de injúria racial em Criciúma choca até a polícia

Talise Freitas

Um crime de injúria racial, registrado na madrugada da última sexta-feira, em Criciúma, chocou até os policiais que participaram da ocorrência. "Foi uma ocorrência absurda", caracterizou o delegado Márcio Campos Neves, de plantão no dia. Duas irmãs, de 30 e 35 anos, foram presas, na região da Praça do Congresso, após chamarem de "preta" e "macaca" a funcionária de uma casa noturna, no Bairro Próspera. Elas já haviam se envolvido em uma confusão no estabelecimento, foram retiradas por seguranças, e, no momento em que estavam fora do estabelecimento, xingaram a trabalhadora que tentava, de longe, apaziguá-las, já que estavam bastante alteradas.

"A vítima estava atrás de uma grade e disseram ainda que o lugar dela era ali mesmo, atrás das grades. O que mais chocou é que na delegacia elas confessaram tudo, o que é raro nesses casos, inclusive foi gravado, já que os depoimentos são em audiovisual. Diziam que eram brancas e que ela era preta mesmo. Eu achei que não presenciaria mais isso. Fiquei até com raiva. O fato foi testemunhado tanto pelos policiais militares como por outras duas clientes da casa, que, indignadas com a situação, vieram até a delegacia por vontade própria. Nada justifica uma atitude dessa", lamenta a autoridade policial.

As irmãs foram autuadas em flagrante por injúria racial e ficaram detidas até serem submetidas a uma Audiência de Custódia no Fórum. A pena para o crime vai de um a três anos de reclusão e multa.