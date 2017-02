Criciumenses são presos com drogas na BR-101

Talise Freitas

Dois criciumenses, de 22 e 28 anos, foram presos em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores na madrugada dessa sexta-feira, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-101, em Paulo Lopes. Pouco mais de um quilo de cocaína, além de 50 gramas de maconha, foram recolhidos. Um adolescente de 17 anos também foi apreendido.

O trio estava em um Hyundai I-30, com placas de Criciúma, sendo que o condutor foi quem parou no acostamento ao ver a fiscalização. Conforme os policiais rodoviários federais, o menor ainda tentou fugir, saindo do carro, em posse de uma mochila onde estavam as drogas.

Os adultos seguiram viagem, mas foram detidos em seguida após acompanhamento da PRF. Em consulta aos nomes, foi verificado que contra o rapaz de 22 anos ainda havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas.