Criciumenses envolvidos em assalto em Grão Pará são presos

Talise Freitas

Seis envolvidos no assalto ao dinheiro arrecadado no fim de semana durante a Festa de São João Batista, em Grão Pará, foram presos depois de 30 horas de operação, com a mobilização de cerca de 100 policiais, incluindo o serviço aéreo. Três assaltantes armados renderam os organizadores no momento em que eles faziam a contagem no salão da igreja, na noite de domingo, e roubaram cerca de R$ 140 mil.

Outros três criminosos, que estavam em um veículo para dar apoio na fuga do trio, incluindo uma mulher, foram presos nos bairros São Luiz e Operária Nova, em Criciúma, na madrugada e manhã de ontem, pela Polícia Militar.

Com um dos criminosos, foram apreendidos R$ 20 mil, um revólver calibre 38, drogas, munições e um veículo Fox clonado. O carro, segundo a PM, foi localizado em uma residência da qual o proprietário também foi preso por receptação. Já com o casal, os policiais encontraram R$ 16 mil.

De acordo com a PM, os dois homens presos em Criciúma estavam com mandados de prisão ativos e eram procurados pelo cometimento de diversos crimes na região, dentre eles, tráfico de drogas e assaltos, sendo considerados de alta periculosidade.

O restante do grupo que participou do assalto foi preso na mata no em Grão Pará. Dois deles chegaram a pedir água em uma casa, o que levantou suspeita dos moradores, que acionaram a polícia.

As três armas de fogo usadas no crime, além de munições, foram encontradas na madrugada de segunda, quando o trio, em fuga, abandonou o veículo Fiesta após capotar deixando o armamento no carro.