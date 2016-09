Criciumense é preso por pedofilia nos EUA

Talise Freitas

O criciumense Anderson Mendonça, de 36 anos, que mora na Flórida (EUA) e trabalhava como instalador de carpete foi preso acusado de pedofilia. A detenção ocorreu no início deste mês, porém a notícia veio à tona ontem com a publicação de informações acerca do caso no site Brazilian Times, sendo rapidamente repercutida. Conforme informações do site, a polícia teria constatado o compartilhamento de arquivos digitais com vasto material de pornografia infantil associadas com o endereço IP (Internet Protocol) dele, que é o número de identificação único para cada computador conectado a uma rede. Ele foi casado com uma cidadã norte-americana, tem três filhos e está na Penitenciária de Palm Beach, sem direito a fiança.

Ainda de acordo com informações apuradas pelo site, autoridades da Flórida encontraram mais de mil vídeos, com cenas de pornografia infantil, no laptop dele, resultando em cerca de 20 acusações de pornografia infantil, cada uma, conforme a lei do estado norte-americano prevê pena de 15 anos cada, a pena máxima do crime de estupro de vulnerável (contra menor de 14 anos) no Brasil. Conforme o artigo 240 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que trata de produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, cena de sexo explícito ou pornográfica, envolvendo criança ou adolescente, tem pena de reclusão de quatro a oito anos.

Segundo informações do Departamento Legal da Flórida, também publicadas no Brazilian Times, após a prisão, Mendonça teria admitido aos agentes ter usado um aplicativo de compartilhamento de arquivos e que, quando foi informado de que ele era suspeito de pornografia infantil, sinalizou positivamente com a cabeça e disse que não se sentia confortável em falar sobre o assunto.