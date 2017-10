Criciumense é preso em flagrante por armazenar pornografia infantil

Francine Ferreira

Um criciumense de 28 anos, morador do Bairro Mina do Mato, foi preso em flagrante nesta sexta-feira durante a Operação Luz da Infância, por armazenar pornografia infantil. Em Santa Catarina, outros dois suspeitos de 22 e 60 anos também foram detidos em Biguaçu e Canoinhas. A ação foi deflagrada no Estado pela Diretoria Estadual de Investigações Criminais (DEIC), Divisão de Investigação Criminal de Canoinhas, Diretoria de Inteligência da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Instituto Geral de Perícias (IGP) de SC, em parceria com a Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

De acordo com a Polícia Civil, os três homens foram presos em flagrante pela prática dos crimes tipificados em dois artigos do Estatuto da Criança e Adolescente: 241-A - divulgar fotos e vídeos contendo cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente - e 241-B - armazenar fotos e vídeos contendo cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente.

Com o objetivo de apurar crimes de exploração sexual contra crianças, a Polícia Civil cumpriu, ainda, 11 mandados de busca e apreensão nos municípios de Biguaçu, Canoinhas, Criciúma, Itajaí, Lages, São José e Palhoça. Com isso, foram apreendidos computadores, celulares, pendrive, tablet, dentre outros materiais digitais em oito locais que estão sendo submetidos à análise pelos Peritos Criminais do Instituto de Criminalística do IGP.

Pelo menos 40 policiais civis e 16 peritos criminais e auxiliares do IGP participaram da operação no estado catarinense.

A Operação Luz da Infância

Os alvos da operação Luz na Infância foram identificados através de um cruzamento de informações das Inteligências da Secretaria Nacional de Segurança Pública e da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Depois de uma investigação que vem sendo feita há seis meses, 97 pessoas foram presas em flagrante em todo o país nesta terça-feira.

Com base nos dados e evidências coletadas em ambientes virtuais, a Polícia Civil instaurou inquéritos policiais e representou por buscas e apreensões junto ao Poder Judiciário, para apreender equipamentos onde estão armazenados os conteúdos de pedofilia, indiciar e prender os criminosos.

O nome da operação

Conforme a Polícia Civil, a operação foi intitulada Luz na Infância por serem bárbaros e nefastos os crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes. Luz na Infância significa propiciar às crianças e adolescentes vítimas de abuso e violência sexual, o resgate da dignidade, bem como, tirar esses criminosos da escuridão, para que sejam julgados à luz da Justiça.